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Мосгорсуд оставил в силе приговор по вымогательству журналистке Баязитовой

Ведомости

Московский городской суд оставила в силе наказание администраторам Telegram-канала «Адские бабки» – журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой. Они были признаны виновными по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Приговор районного суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – говорится в сообщении.

Таким образом, приговор вступил в законную силу. В ближайшее время Баязитову и Архарову этапируют отбывать наказание в исправительную колонию.

27 ноября 2023 г. Басманный суд Москвы признал Баязитову и Архарову виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Суд приговорил Баязитову к пяти годам колонии общего режима, Архарову – к 4,5. При этом прокурор запрашивал для них наказание гораздо суровее – в виде 14 и 13 лет лишения свободы в исправительной колонии. Сторона защиты настаивала на оправдательном приговоре. Сами подсудимые вину не признали.

Изначально в рамках уголовного дела проходила еще одна фигурантка – пиарщица Инна Чурилова. На стадии предварительного расследования она признала вину и дала изобличающие показания на сооучастников. Ее дело было выделено в отдельное производство – в итоге суд назначил ей четыре года лишения свободы условно.

Следствием и судом установлено, что в начале 2022 г. в Telegram-канале «Адские бабки» был размещен пост об Ушакове, в том числе о его судимости. В июне 2022 г. помощница Ушакова попросила Чурилову поставить «блок» на упоминание ее начальника в «Адских бабках». За один месяц «блока» обвиняемые получили 420 000 руб. Впоследствии Архарова якобы общалась с помощницей Ушакова о продлении услуги с небольшой скидкой – 1,2 млн руб. за три месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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