Мосгорсуд оставил в силе приговор по вымогательству журналистке Баязитовой
Московский городской суд оставила в силе наказание администраторам Telegram-канала «Адские бабки» – журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой. Они были признаны виновными по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Приговор районного суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – говорится в сообщении.
Таким образом, приговор вступил в законную силу. В ближайшее время Баязитову и Архарову этапируют отбывать наказание в исправительную колонию.
27 ноября 2023 г. Басманный суд Москвы признал Баязитову и Архарову виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Суд приговорил Баязитову к пяти годам колонии общего режима, Архарову – к 4,5. При этом прокурор запрашивал для них наказание гораздо суровее – в виде 14 и 13 лет лишения свободы в исправительной колонии. Сторона защиты настаивала на оправдательном приговоре. Сами подсудимые вину не признали.
Изначально в рамках уголовного дела проходила еще одна фигурантка – пиарщица Инна Чурилова. На стадии предварительного расследования она признала вину и дала изобличающие показания на сооучастников. Ее дело было выделено в отдельное производство – в итоге суд назначил ей четыре года лишения свободы условно.
Следствием и судом установлено, что в начале 2022 г. в Telegram-канале «Адские бабки» был размещен пост об Ушакове, в том числе о его судимости. В июне 2022 г. помощница Ушакова попросила Чурилову поставить «блок» на упоминание ее начальника в «Адских бабках». За один месяц «блока» обвиняемые получили 420 000 руб. Впоследствии Архарова якобы общалась с помощницей Ушакова о продлении услуги с небольшой скидкой – 1,2 млн руб. за три месяца.