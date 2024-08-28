Мосгорсуд оставил в силе приговор по вымогательству журналистке Баязитовой

Следствием и судом установлено, что в начале 2022 г. в Telegram-канале «Адские бабки» был размещен пост об Ушакове, в том числе о его судимости. В июне 2022 г. помощница Ушакова попросила Чурилову поставить «блок» на упоминание ее начальника в «Адских бабках». За один месяц «блока» обвиняемые получили 420 000 руб. Впоследствии Архарова якобы общалась с помощницей Ушакова о продлении услуги с небольшой скидкой – 1,2 млн руб. за три месяца.