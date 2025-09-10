Самозанятые и малый бизнес смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября

1 августа председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что направил законопроект об ипотечных кредитных каникулах для семей с детьми в профильный комитет по финансовому рынку. По его словам, депутаты рассмотрят документ в начале следующей сессии в приоритетном порядке. Документ предлагает предоставить семьям с детьми право на получение ипотечных кредитных каникул сроком до полутора лет в случае рождения или усыновления второго или последующих детей.