Самозанятые и малый бизнес смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября
С 1 октября предприниматели малого и среднего бизнеса, а также самозанятые граждане России смогут оформить кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Соответствующий федеральный закон был подписан президентом Владимиром Путиным 31 июля.
Право на отсрочку платежей предоставляется по программам льготного кредитования. Воспользоваться каникулами можно будет по каждому кредиту, но не чаще одного раза в пять лет.
Условием предоставления кредитных каникул является соблюдение лимитов по размеру кредита: для самозанятых – не более 10 млн руб., для микропредприятий – 60 млн руб., для малых предприятий – 400 млн руб., для средних – 1 млрд руб.
В течение льготного периода проценты по кредиту продолжают начисляться по договорной ставке с ежемесячной капитализацией. Действие закона распространяется и на кредитные договоры, заключенные до его вступления в силу, но не ранее 1 марта 2024 г.
1 августа председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что направил законопроект об ипотечных кредитных каникулах для семей с детьми в профильный комитет по финансовому рынку. По его словам, депутаты рассмотрят документ в начале следующей сессии в приоритетном порядке. Документ предлагает предоставить семьям с детьми право на получение ипотечных кредитных каникул сроком до полутора лет в случае рождения или усыновления второго или последующих детей.