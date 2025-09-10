Газета
Главная / Общество /

Росавиация ограничила работу аэропорта «Гагарин» в Саратове

Ведомости

В аэропорту Саратова «Гагарин» ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Публикация появилась в 08:43 мск.

Как отметил представитель ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В предыдущий раз в Саратове их вводили 8 сентября. Ограничения тогда действовали с 19:40 до 20:15 мск.

В ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 122 украинских беспилотника. Больше всего БПЛА – 21 единицу – они поразили в Брянской области. Еще 17 дронов российские военные ликвидировали в Крыму и 12 – в Воронежской области. По 11 воздушных целей было сбито в Белгородской, Курской областях, а также в Краснодарском крае. Остальные беспилотники перехватили и нейтрализовали в Орловской, Калужской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской, Тверской и Тульской областях, а также над акваторией Черного моря.

