Фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Путина хотят показать в России
Фильм «Кремлевский волшебник», в котором британский актер Джуд Лоу сыграл роль президента РФ Владимира Путина, хотят показать в российских кинотеатрах. Об этом сообщили «РИА Новости».
По данным агентства, к премьере готовятся несколько кинотеатров. Кроме того, анонсы появились на онлайн-платформах для просмотра фильмов Premier и Окко. Дата выхода в прокат пока не уточняется.
28 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле нормально и с пониманием относятся к использованию образа президента РФ Владимира Путина в мировом кинематографе.
«Кремлевский волшебник» (The Wizard of the Kremlin) – это политический триллер, основанный на книге итальянского писателя Джулиано да Эмполи, которая вышла в 2022 г. Авторами сценария картины выступают режиссер Оливье Ассаяс и сценарист Эмманюэль Каррер. В центре сюжета – бывший советник Владимира Путина, вымышленный персонаж Вадим Баранов, в котором можно увидеть черты реального человека – бывшего помощника президента России Владислава Суркова.