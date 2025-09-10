Газета
Главная / Общество /

Пиотровский переназначен на должность гендиректора Эрмитажа

Ведомости

Михаил Пиотровский был переназначен генеральным директор Государственного Эрмитажа сроком на пять лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пиотровский руководит Эрмитажем с 1992 г. Он также является членом президиума РАН, входит в состав Совета при президенте по культуре и искусству и Совета при президенте по науке и образованию.

24 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин вручил Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Пиотровский удостоился ордена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. 9 декабря 2024 г. он отпраздновал 80-летие.

