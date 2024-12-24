Путин вручил гендиректору Эрмитажа орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин вручил гендиректору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Награда была вручена во время посещения Путиным Эрмитажа. Пиотровский удостоился ордена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. 9 декабря он отпраздновал 80-летие.
Глава государства поздравил руководителя Эрмитажа с юбилеем, отметив, что теперь он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
«Безусловно, это символ признания вашего огромного вклада в развитие отечественной культуры, в сохранение ее богатейшего наследия», – сказал президент.
Путин также напомнил, что в 2024 г. музейное сообщество отмечает 260-летие Эрмитажа.
24 декабря президент посетил Эрмитаж, где осмотрел залы постоянной экспозиции античного искусства, ознакомился с результатами работы реставраторов. Среди прочего, президенту продемонстрировали античную бронзовую статую богини победы Виктории Кальватоне и коллекцию императорских ювелиров XVIII в. Иеремии Позье и Луи-Давида Дюваля.
Указ о награждении Пиотровского Путин подписал 8 декабря. Этим же указом он наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени народную артистку СССР Алису Фрейндлих.