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Путин вручил гендиректору Эрмитажа орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Ведомости

Президент России Владимир Путин вручил гендиректору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Награда была вручена во время посещения Путиным Эрмитажа. Пиотровский удостоился ордена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. 9 декабря он отпраздновал 80-летие.

Глава государства поздравил руководителя Эрмитажа с юбилеем, отметив, что теперь он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

«Безусловно, это символ признания вашего огромного вклада в развитие отечественной культуры, в сохранение ее богатейшего наследия», – сказал президент.

Путин также напомнил, что в 2024 г. музейное сообщество отмечает 260-летие Эрмитажа.

24 декабря президент посетил Эрмитаж, где осмотрел залы постоянной экспозиции античного искусства, ознакомился с результатами работы реставраторов. Среди прочего, президенту продемонстрировали античную бронзовую статую богини победы Виктории Кальватоне и коллекцию императорских ювелиров XVIII в. Иеремии Позье и Луи-Давида Дюваля.

Указ о награждении Пиотровского Путин подписал 8 декабря. Этим же указом он наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени народную артистку СССР Алису Фрейндлих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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