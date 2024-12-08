Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» Алису Фрейндлих

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 г. в Ленинграде. В 1953 г. поступила на курс Бориса Зона в Ленинградском театральном институте им. А. Островского. В 1955 г. Фрейндлих дебютировала в кино, сыграв в массовке мелодрамы «Неоконченная повесть», а затем в эпизоде драмы «Таланты и поклонники». На 1970-е пришелся расцвет ее кинокарьеры. Помимо «Служебного романа» она снялась в мелодраме «Анна и Командор» (1974), комедии «Соломенная шляпка» (1974) и драме «Агония» (1974).