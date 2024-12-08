Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» Алису Фрейндлих
Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени народную артистку СССР Алису Фрейндлих. Указ 8 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, в этот день Фрейндлих исполнилось 90 лет.
Актриса удостоена награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», отмечается в документе. Этим же указом Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Различных государственных наград удостоены президентским указом и другие деятели культуры и искусства.
Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 г. в Ленинграде. В 1953 г. поступила на курс Бориса Зона в Ленинградском театральном институте им. А. Островского. В 1955 г. Фрейндлих дебютировала в кино, сыграв в массовке мелодрамы «Неоконченная повесть», а затем в эпизоде драмы «Таланты и поклонники». На 1970-е пришелся расцвет ее кинокарьеры. Помимо «Служебного романа» она снялась в мелодраме «Анна и Командор» (1974), комедии «Соломенная шляпка» (1974) и драме «Агония» (1974).
В 1981 г. Алиса Фрейндлих получила звание народной артистки СССР. Она трижды была удостоена государственной премии РФ – в 1995, 2000 и 2007 гг., а в 2010 г. Путин наградил ее почетной грамотой за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства.