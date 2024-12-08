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Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» Алису Фрейндлих

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Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени народную артистку СССР Алису Фрейндлих. Указ 8 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, в этот день Фрейндлих исполнилось 90 лет.

Актриса удостоена награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», отмечается в документе. Этим же указом Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Различных государственных наград удостоены президентским указом и другие деятели культуры и искусства.

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 г. в Ленинграде. В 1953 г. поступила на курс Бориса Зона в Ленинградском театральном институте им. А. Островского. В 1955 г. Фрейндлих дебютировала в кино, сыграв в массовке мелодрамы «Неоконченная повесть», а затем в эпизоде драмы «Таланты и поклонники». На 1970-е пришелся расцвет ее кинокарьеры. Помимо «Служебного романа» она снялась в мелодраме «Анна и Командор» (1974), комедии «Соломенная шляпка» (1974) и драме «Агония» (1974).

В 1981 г. Алиса Фрейндлих получила звание народной артистки СССР. Она трижды была удостоена государственной премии РФ – в 1995, 2000 и 2007 гг., а в 2010 г. Путин наградил ее почетной грамотой за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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