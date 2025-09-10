Володин: закон о правиле «второй руки» позволит избежать потери средств

Председатель ГД напомнил, что для подключения сервиса необходимо обратиться в банк. Уполномоченное лицо сможет одобрять или отклонять операции в течение 12 часов с момента получения уведомления. При подключении услуги клиент банка также может установить критерий для проверки выбранным лицом, среди которых будут: виды транзакций, пороговая сумма, переводы по ранее не использованным реквизитам или оплата товаров или услуг по значительной стоимости.