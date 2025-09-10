Володин: закон о правиле «второй руки» позволит избежать потери средств
Закон о правиле «второй руки», который вступил в силу с 1 сентября 2025 г. и позволил гражданам назначать уполномоченных лиц для подтверждения переводов и снятия наличных, поможет также избежать потери сбережений из-за действий мошенников, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем аккаунте в Max.
«Все это позволит гражданам избежать потери собственных сбережений или вовлечения в преступные схемы по выводу денег в качестве посредника», – написал депутат.
По мнению Володина, «вторая рука» может помешать клиентам банков действовать под влиянием мошенников необдуманно. Это особенно актуальная функция нового правила для граждан старшего поколения и подростков.
Председатель ГД напомнил, что для подключения сервиса необходимо обратиться в банк. Уполномоченное лицо сможет одобрять или отклонять операции в течение 12 часов с момента получения уведомления. При подключении услуги клиент банка также может установить критерий для проверки выбранным лицом, среди которых будут: виды транзакций, пороговая сумма, переводы по ранее не использованным реквизитам или оплата товаров или услуг по значительной стоимости.
С 1 сентября 2025 г. в силу также вступил закон, позволяющий оформить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи, рассказывал Володин. Нововведение помогает гражданам уберечь себя от оформления мошенниками SIM-карт по паспортным данным, которые могли быть получены незаконно, и способствовать пресечению преступлений в этой сфере, по его мнению.