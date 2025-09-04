Володин рассказал о самозапрете на оформление SIM-карт
Самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи можно оформить посредством портала «Гослуслуги» или МФЦ с 1 сентября. О ряде федеральных законов, направленных на защиту людей от мошенников, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Установить самозапрет на оформление SIM-карт, по словам Володина, можно легко и быстро. Нововведение позволяет гражданам уберечь себя от оформления мошенниками SIM-карт по паспортным данным, которые могли быть получены незаконно, и способствовать пресечению преступлений в этой сфере. При необходимости приобретения нового номера человек может снять самозапрет в МФЦ.
Володин также напомнил, что для защиты людей от аферистов уже полгода действует ограничение на количество абонентских договоров для оформления на одного человека: их может быть не более 20. По словам спикера Госдумы, менее чем за три месяца более 60 млн пользователей «Госуслуг» проверили мобильные номера, зарегистрированные на их имя.
Согласно сведениям Роскомнадзора, на начало августа 2025 г. в России зафиксировано 302 млн активных сим-карт, что на 15 млн меньше, чем в декабре прошлого года.
Кроме того, за полгода самозапрет на оформление кредитов и займов установили более 13 млн граждан. Из них 35% старше 55 лет. С 1 апреля воспользоваться такой возможностью можно было исключительно через «Госуслуги», а с 1 сентября это можно сделать в МФЦ. При возникновении потребности в заемных средствах самозапрет возможно будет отменить. При подозрении, что действия производятся под руководством мошенников, будет применен «период охлаждения», во время которого не будут проводиться операции по счетам и выдача наличных. Норма также начала действовать 1 сентября.
26 августа в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что власти могут ограничить количество оформляемых банковских карт на человека до 10, что предполагает законопроект о втором пакете мер против кибермошенников. Мера разрабатывается в рамках борьбы с дропперами и призвана упростить банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций.