Володин рассказал о самозапрете на оформление SIM-карт

Кроме того, за полгода самозапрет на оформление кредитов и займов установили более 13 млн граждан. Из них 35% старше 55 лет. С 1 апреля воспользоваться такой возможностью можно было исключительно через «Госуслуги», а с 1 сентября это можно сделать в МФЦ. При возникновении потребности в заемных средствах самозапрет возможно будет отменить. При подозрении, что действия производятся под руководством мошенников, будет применен «период охлаждения», во время которого не будут проводиться операции по счетам и выдача наличных. Норма также начала действовать 1 сентября.