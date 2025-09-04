Газета
Главная / Общество /

Володин рассказал о самозапрете на оформление SIM-карт

Ведомости

Самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи можно оформить посредством портала «Гослуслуги» или МФЦ с 1 сентября. О ряде федеральных законов, направленных на защиту людей от мошенников, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Установить самозапрет на оформление SIM-карт, по словам Володина, можно легко и быстро. Нововведение позволяет гражданам уберечь себя от оформления мошенниками SIM-карт по паспортным данным, которые могли быть получены незаконно, и способствовать пресечению преступлений в этой сфере. При необходимости приобретения нового номера человек может снять самозапрет в МФЦ.

Володин также напомнил, что для защиты людей от аферистов уже полгода действует ограничение на количество абонентских договоров для оформления на одного человека: их может быть не более 20. По словам спикера Госдумы, менее чем за три месяца более 60 млн пользователей  «Госуслуг» проверили мобильные номера, зарегистрированные на их имя.

Володин: Госдума изучает вопрос ограничения числа SIM-карт на человека

Общество

Согласно сведениям Роскомнадзора, на начало августа 2025 г. в России зафиксировано 302 млн активных сим-карт, что на 15 млн меньше, чем в декабре прошлого года.

Кроме того, за полгода самозапрет на оформление кредитов и займов установили более 13 млн граждан. Из них 35% старше 55 лет. С 1 апреля воспользоваться такой возможностью можно было исключительно через «Госуслуги», а с 1 сентября это можно сделать в МФЦ. При возникновении потребности в заемных средствах самозапрет возможно будет отменить. При подозрении, что действия производятся под руководством мошенников, будет применен «период охлаждения», во время которого не будут проводиться операции по счетам и выдача наличных. Норма также начала действовать 1 сентября.

26 августа в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что власти могут ограничить количество оформляемых банковских карт на человека до 10, что предполагает законопроект о втором пакете мер против кибермошенников. Мера разрабатывается в рамках борьбы с дропперами и призвана упростить банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций.

