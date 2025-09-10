Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Геленджика

В ночь на 10 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотника над регионами РФ и Черным морем. Больше всего БПЛА было перехвачено в Брянской области – 21 единица. Еще 17 беспилотников были уничтожены в Крыму и 12 – в Воронежской области. По 11 воздушных целей российские военные поразили в Белгородской, Курской областях, а также в Краснодарском крае. Девять БПЛА были уничтожены в небе над Орловской областью и пять – над Калужской. Три беспилотника были сбиты в Рязанской области и по два – в Нижегородской, Ростовской и Тверской областях. Один БПЛА силы ПВО ликвидировали в Тульской области и 15 – над акваторией Черного моря.