Футболисту Смолову избрали меру в виде обязательства о явке по делу о драке

Футболисту Федору Смолову избрали меру пресечения в виде обязательства о явке в рамках уголовного дела об умышленном причинении вреда во время драки в кафе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на московское ГУ МВД.

На основании медэкспертизы и заявления потерпевшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий). Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до трех лет.

28 мая в отдел полиции поступила информация о мужчине, который получил телесные повреждения после инцидента в кафе на Большой Никитской улице. Подозреваемым оказался 35-летний футболист. Опросить его не удалось, так как он уже находился за пределами страны, рассказали в полиции. По данным СМИ, речь идет о Смолове.

5 июля стало известно, что полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту конфликта с участием Смолова, в результате которой пострадал 47-летний челябинец.

