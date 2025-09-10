Футболисту Смолову избрали меру в виде обязательства о явке по делу о драке

28 мая в отдел полиции поступила информация о мужчине, который получил телесные повреждения после инцидента в кафе на Большой Никитской улице. Подозреваемым оказался 35-летний футболист. Опросить его не удалось, так как он уже находился за пределами страны, рассказали в полиции. По данным СМИ, речь идет о Смолове.