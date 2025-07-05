Полиция не стала возбуждать дело после драки с участием Смолова

Сейчас проверка продолжается, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законом, добавили в ведомстве. СМИ также писали, что у Смолова якобы пытались вымогать деньги, чтобы кадры с дракой не выкладывали в сеть. По данным правоохранителей, по факту возможного вымогательства также проводится проверка. Один из участников конфликта рассказал RT, что не знает, кто опубликовал видео и вымогает деньги у футболиста. «Нам достаточно того, чтобы он извинился и оплатил лечение пострадавшему», – добавил он.