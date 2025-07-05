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Полиция не стала возбуждать дело после драки с участием Смолова

Ведомости

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту конфликта с участием футболиста Федора Смолова, в результате которой пострадал 47-летний челябинец, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Драка произошла в одном из московских заведений еще в конце мая.

28 мая в отдел полиции поступила информация о мужчине, который получил телесные повреждения после инцидента в кафе на Большой Никитской улице. Подозреваемым оказался 35-летний футболист. Опросить его не удалось, так как он уже находился за пределами страны, рассказали в полиции. По данным СМИ, речь идет о Смолове. В соцсетях также распространилась видеозапись конфликта.

«До окончания сроков проверки документация о лечении в полном объеме в адрес полиции не поступила. Учитывая ограниченные законодательством сроки рассмотрения материалов для сбора всех необходимых документов и установления обстоятельств случившегося, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела <...>», – говорится в сообщении.

Сейчас проверка продолжается, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законом, добавили в ведомстве. СМИ также писали, что у Смолова якобы пытались вымогать деньги, чтобы кадры с дракой не выкладывали в сеть. По данным правоохранителей, по факту возможного вымогательства также проводится проверка. Один из участников конфликта рассказал RT, что не знает, кто опубликовал видео и вымогает деньги у футболиста. «Нам достаточно того, чтобы он извинился и оплатил лечение пострадавшему», – добавил он.

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