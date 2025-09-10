Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Геленджика
В аэропорту Геленджика сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его словам, во время действия ограничений на запасной аэродром был направлен один самолет. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил представитель ведомства.
Днем 10 сентября Росавиация временно ограничила полеты в аэропорту Геленджика для обеспечения безопасности. Аналогичные меры в тот же день применялись в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Саратова.
Минобороны сообщало, что в ночь на 10 сентября российские силы ПВО уничтожили 122 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем.