МВД объявило об истечении срока урегулирования правового статуса для мигрантов
10 сентября истекает срок, установленный указом президента, в течение которого иностранцы, незаконно находящиеся в России, должны урегулировать свой правовой статус или покинуть страну. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она уточнила, что с 11 сентября к нарушителям начнут применять меры, предусмотренные законом: ограничения отдельных прав, в том числе запрет на въезд в Россию в будущем.
«Сведения о них подлежат включению в реестр контролируемых лиц. Нахождение в нем предусматривает существенное ограничение действий на территории нашей страны», – пояснила Волк.
Волк напомнила, что граждане и организации, оказывающие услуги или содействие мигрантам с неправовым статусом, также рискуют понести административную ответственность. Штраф за это может достигать 500 000 руб.
10 сентября Рособрнадзор также сообщил, что в зачислении в российские школы отказывают большинству детей мигрантов. С апреля по август документы подали 23 616 несовершеннолетних, но только 2964 (12,6%) успешно прошли тестирование и были зачислены.