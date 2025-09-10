Рособрнадзор: в зачислении в российские школы отказывают 87% детей мигрантов

Соответствующие поправки в закон об образовании вступили в силу с 1 апреля 2025 г. Из документа также следует, что территориальные органы МВД получают от региональных департаментов образования информацию о детях, которым отказано в зачислении в школы, в том числе из-за того, что они не прошли тестирование. В августе стало известно, что сотрудники правоохранительных органов посещают места регистрации граждан иностранных государств и напоминают им о возможности для их детей пойти в школу или детский сад.