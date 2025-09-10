Рособрнадзор: в зачислении в российские школы отказывают 87% детей мигрантов
Только 13% несовершеннолетних иностранных граждан получили возможность поступить в российские школы в период с апреля по август после подачи документов и тестирования, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Как объяснили в ведомстве, за эти месяцы в образовательные учреждения поступили документы на 23 616 детей мигрантов. Только 8223 комплектов бумаг были собраны успешно, поэтому детей отправили на тестирование. Затем его прошли 5940 детей, успешный результат продемонстрировали 2964 из них. Этот показатель равен 12,6% от общего количества детей, подавших заявки.
В конце августа председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что после принятия закона о необходимости знания русского языка для детей иностранных граждан в школах их число в начальных и средних классах сократилось. Он обратил особое внимание на Нижегородскую область, где количество заявлений на прием в школу от мигрантов снизилось почти в 10 раз, и Воронежскую область, где показатель упал в семь раз.
Соответствующие поправки в закон об образовании вступили в силу с 1 апреля 2025 г. Из документа также следует, что территориальные органы МВД получают от региональных департаментов образования информацию о детях, которым отказано в зачислении в школы, в том числе из-за того, что они не прошли тестирование. В августе стало известно, что сотрудники правоохранительных органов посещают места регистрации граждан иностранных государств и напоминают им о возможности для их детей пойти в школу или детский сад.