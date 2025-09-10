Минимум девять человек погибли при ударе Израиля по Йемену

10 сентября телеканал Al-Hadath сообщал, что израильская армия нанесла серию авиаударов по позициям хуситов в столице Йемена Сане и в провинции Эль-Джауф. Источники Al-Hadath и Al-Arabia сообщают, что удары пришлись по шести объектам в Сане, среди которых оборонный комплекс в районе аль-Арди в центре города, здание главного командования и склад топлива на 60-й улице.