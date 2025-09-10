Газета
Главная / Общество /

Минимум девять человек погибли при ударе Израиля по Йемену

Ведомости

Как минимум девять человек погибли, еще 118 пострадали в результате удара Израиля по столице Йемена – Сане, а также провинции Эль-Джауф. Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на данные минздрава страны.  

10 сентября телеканал Al-Hadath сообщал, что израильская армия нанесла серию авиаударов по позициям хуситов в столице Йемена Сане и в провинции Эль-Джауф. Источники Al-Hadath и Al-Arabia сообщают, что удары пришлись по шести объектам в Сане, среди которых оборонный комплекс в районе аль-Арди в центре города, здание главного командования и склад топлива на 60-й улице.

Налеты стали ответом на ракетный запуск из Йемена накануне, отмечает Al-Hadath. Представитель хуситов Яхья Шрей заявил, что группировка атаковала «чувствительные цели» в окрестностях Иерусалима гиперзвуковой баллистической ракетой, а также направила три беспилотника на аэропорт Рамон и объекты в Эйлате на юге Израиля.

8 сентября правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о новой атаке на территорию Израиля. Как сообщалось, удар был нанесен по территории рядом с ядерным исследовательским центром.

