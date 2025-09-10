Марсоход NASA обнаружил возможные следы жизни на Марсе
Марсоход NASA Perseverance нашел на Марсе образцы, которые могут содержать биосигнатуры – признаки древней жизни. Об этом заявила руководитель научных программ агентства Никки Фокс.
«Это открытие – прямой результат стратегического планирования, разработки и реализации миссии NASA, способной доставить именно такого рода научные данные – выявление потенциальной биосигнатуры на Марсе», – отметила она.
По ее словам, материалы переданы мировой научной общественности для дальнейшего анализа, чтобы подтвердить или опровергнуть их биологический характер.
Perseverance собрал образцы осадочных пород, богатых глиной и илом, которые на Земле хорошо сохраняют следы микробной жизни. В них также зафиксированы органический углерод, сера, окисленное железо и фосфор.
Исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи назвал находку «самым близким к открытию жизни на Марсе» результатом исследований. Он подчеркнул, что аппарат был запущен в первый срок президента США Дональда Трампа.
20 января Трамп заявил, что США намерены отправить астронавтов на Марс, чтобы установить там американский флаг. Об этом он сказал в своей инаугурационной речи.