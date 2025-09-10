Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Марсоход NASA обнаружил возможные следы жизни на Марсе

Ведомости

Марсоход NASA Perseverance нашел на Марсе образцы, которые могут содержать биосигнатуры – признаки древней жизни. Об этом заявила руководитель научных программ агентства Никки Фокс.

«Это открытие – прямой результат стратегического планирования, разработки и реализации миссии NASA, способной доставить именно такого рода научные данные – выявление потенциальной биосигнатуры на Марсе», – отметила она.

По ее словам, материалы переданы мировой научной общественности для дальнейшего анализа, чтобы подтвердить или опровергнуть их биологический характер.

Perseverance собрал образцы осадочных пород, богатых глиной и илом, которые на Земле хорошо сохраняют следы микробной жизни. В них также зафиксированы органический углерод, сера, окисленное железо и фосфор.

Исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи назвал находку «самым близким к открытию жизни на Марсе» результатом исследований. Он подчеркнул, что аппарат был запущен в первый срок президента США Дональда Трампа.

20 января Трамп заявил, что США намерены отправить астронавтов на Марс, чтобы установить там американский флаг. Об этом он сказал в своей инаугурационной речи.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её