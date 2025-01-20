Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе
США водрузят свой флаг на Марсе, заявил новый американский президент Дональд Трамп в своей инаугурационной речи.
«Мы отправим наших астронавтов в космос, чтобы установить звезды и полосы [флаг США] на планете Марс», – заявил он.
После этого заявления трансляция показала ликующего основателя SpaceX Илона Маска, чья компания занимается изучением планеты.
20 января состоялась инаугурация 47-го президента США Трампа. Помимо Маска на инаугурации присутствовали представители и других крупных технологических корпораций. В частности, на мероприятие прибыл гендиректор Meta
В начале декабря 2024 г. стало известно, что Трамп хочет назначить главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) миллиардера Джареда Айзекмана. По словам Трампа, страсть Айзекмана к космосу, опыт астронавта, а также стремление расширять горизонты исследований и раскрывать тайны Вселенной делают его идеальным кандидатом на то, чтобы возглавить NASA «в новую смелую эру».