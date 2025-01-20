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Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе

Ведомости

США водрузят свой флаг на Марсе, заявил новый американский президент Дональд Трамп в своей инаугурационной речи.

«Мы отправим наших астронавтов в космос, чтобы установить звезды и полосы [флаг США] на планете Марс», – заявил он.

После этого заявления трансляция показала ликующего основателя SpaceX Илона Маска, чья компания занимается изучением планеты.

20 января состоялась инаугурация 47-го президента США Трампа. Помимо Маска на инаугурации присутствовали представители и других крупных технологических корпораций. В частности, на мероприятие прибыл гендиректор Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, основатель Amazon Джефф Безос, гендиректор Apple Тим Кук, гендиректор Google Сундар Пичаи и др.

В начале декабря 2024 г. стало известно, что Трамп хочет назначить главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) миллиардера Джареда Айзекмана. По словам Трампа, страсть Айзекмана к космосу, опыт астронавта, а также стремление расширять горизонты исследований и раскрывать тайны Вселенной делают его идеальным кандидатом на то, чтобы возглавить NASA «в новую смелую эру».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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