Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе

В начале декабря 2024 г. стало известно, что Трамп хочет назначить главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) миллиардера Джареда Айзекмана. По словам Трампа, страсть Айзекмана к космосу, опыт астронавта, а также стремление расширять горизонты исследований и раскрывать тайны Вселенной делают его идеальным кандидатом на то, чтобы возглавить NASA «в новую смелую эру».