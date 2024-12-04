Трамп планирует назначить миллиардера Айзекмана главой NASA

«Я родился после высадки на Луну. Мои дети родились после последнего запуска космического челнока. <...> Мы будем вдохновлять детей, ваших и моих, смотреть вверх и мечтать о том, что возможно. Американцы побывают на Луне и Марсе, и тем самым мы улучшим жизнь здесь, на Земле», – заявил Айзекман.