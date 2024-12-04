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Трамп планирует назначить миллиардера Айзекмана главой NASA

Он выходил в открытый космос в составе экипажа корабля SpaceX Crew Dragon
Екатерина Дорофеева
Trevor Cokley / U.S. Air Force
Trevor Cokley / U.S. Air Force

Избранный президент США Дональд Трамп хочет назначить главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) миллиардера Джареда Айзекмана. Об этом республиканец сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Джаред будет руководить миссией NASA, прокладывая путь к новаторским достижениям в области космической науки, технологий и исследований. За последние 25 лет, будучи основателем и генеральным директором Shift 4, Джаред продемонстрировал исключительное лидерство, создав глобальную компанию в области финансовых технологий», – заявил Трамп.

По словам Трампа, страсть Айзекмана к космосу, опыт астронавта, а также стремление расширять горизонты исследований и раскрывать тайны Вселенной делают его идеальным кандидатом на то, чтобы возглавить NASA «в новую смелую эру».

Айзекману 41 год. В 2021 г. он объявил, что финансирует частную миссию SpaceX под названием Inspiration4. В рамках этой миссии экипаж, состоящий полностью из гражданских лиц, совершил полет в капсуле SpaceX Crew Dragon.

12 сентября Айзекман открыл люк космического корабля Crew Dragon и вышел в открытый космос. После того как он вернулся на корабль, в открытый космос вышла инженер SpaceX Сара Джиллис. Это первый случай в истории, когда в открытом космосе оказались непрофессиональные космонавты.

Айзекман является гендиректором американской компании по обработке платежей Shift4 Payments. The New York Times отмечает, что предприниматель – близкий соратник бизнесмена Илона Маска, основателя SpaceX.

На своей странице в соцсети X Айзекман поблагодарил Трампа. Он написал, что при поддержке республиканца сделает так, чтобы американцы «больше никогда не потеряли способность путешествовать к звездам».

«Я родился после высадки на Луну. Мои дети родились после последнего запуска космического челнока. <...> Мы будем вдохновлять детей, ваших и моих, смотреть вверх и мечтать о том, что возможно. Американцы побывают на Луне и Марсе, и тем самым мы улучшим жизнь здесь, на Земле», – заявил Айзекман.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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