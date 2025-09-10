СФР назвал минимальные добровольные пенсионные взносы на 2025 год

Так как у самозанятых нет работодателя, уплачивающего страховые взносы, они могут вступить в добровольные отношения с СФР и ежегодно до 31 декабря вносить платежи за текущий год. При этом для зачета полного страхового года необходимо быть зарегистрированным плательщиком весь календарный год. Если взносы перечислялись меньше, стаж и коэффициенты будут учитываться пропорционально.