СФР назвал минимальные добровольные пенсионные взносы на 2025 год
Социальный фонд России сообщил, что минимальная сумма добровольных взносов на пенсионное страхование в 2025 г. составит 59 000 руб., а максимальная – 473 000 руб.
В ведомстве пояснили, что самозанятые, применяющие налог на профессиональный доход, могут самостоятельно формировать будущую пенсию. Для выхода на страховую пенсию требуется накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, иметь 15 лет страхового стажа и достичь пенсионного возраста.
Так как у самозанятых нет работодателя, уплачивающего страховые взносы, они могут вступить в добровольные отношения с СФР и ежегодно до 31 декабря вносить платежи за текущий год. При этом для зачета полного страхового года необходимо быть зарегистрированным плательщиком весь календарный год. Если взносы перечислялись меньше, стаж и коэффициенты будут учитываться пропорционально.
Учет добровольных взносов ведется автоматически и завершается до 1 марта следующего года.
3 сентября сообщалось, что большинство российских инвесторов предпочитают самостоятельно формировать накопления, используя фондовый рынок и альтернативные инструменты, не полагаясь на государственную пенсию.