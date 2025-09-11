СБУ объявила в розыск хоккеиста и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова

Ранее сообщалось, что СБУ разыскивает российского исполнителя Тимура Юнусова (Тимати). Его данные были внесены в розыскную базу СБУ 1 июля. В июне артиста заочно обвинили в нарушении порядка въезда в страну. Ему вменяется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины. В ответ на новость о том, что он объявлен в розыск, Тимати посоветовал СБУ «искать его в клубе».