Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

СБУ объявила в розыск хоккеиста и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) разыскивает депутата Госдумы Вячеслава Фетисова.  Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных украинского МВД.

Фетисов был объявлен в розыск в 2022 г. по линии СБУ Тернопольской области. Его заочно обвиняют по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины». Кроме того, с 2021 г. депутат включен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Ранее сообщалось, что СБУ разыскивает российского исполнителя Тимура Юнусова (Тимати). Его данные были внесены в розыскную базу СБУ 1 июля. В июне артиста заочно обвинили в нарушении порядка въезда в страну. Ему вменяется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины. В ответ на новость о том, что он объявлен в розыск, Тимати посоветовал СБУ «искать его в клубе». 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь