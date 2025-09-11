СБУ объявила в розыск хоккеиста и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова
Служба безопасности Украины (СБУ) разыскивает депутата Госдумы Вячеслава Фетисова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных украинского МВД.
Фетисов был объявлен в розыск в 2022 г. по линии СБУ Тернопольской области. Его заочно обвиняют по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины». Кроме того, с 2021 г. депутат включен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».
Ранее сообщалось, что СБУ разыскивает российского исполнителя Тимура Юнусова (Тимати). Его данные были внесены в розыскную базу СБУ 1 июля. В июне артиста заочно обвинили в нарушении порядка въезда в страну. Ему вменяется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины. В ответ на новость о том, что он объявлен в розыск, Тимати посоветовал СБУ «искать его в клубе».