Почти 88% волонтеров на выборах младше 35 лет

Подавляющее большинство участников нового проекта «Волонтеры на выборах» составляет молодежь. С начала запуска проекта «Волонтеры на выборах» 3 сентября желание помочь избирателям и избиркомам в Единый день голосования изъявили 8450 добровольцев, 7416 из которых (87,8%) – в возрасте до 35 лет, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Добро.рф».