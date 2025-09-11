Почти 88% волонтеров на выборах младше 35 лет
Подавляющее большинство участников нового проекта «Волонтеры на выборах» составляет молодежь. С начала запуска проекта «Волонтеры на выборах» 3 сентября желание помочь избирателям и избиркомам в Единый день голосования изъявили 8450 добровольцев, 7416 из которых (87,8%) – в возрасте до 35 лет, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Добро.рф».
Платформа «Добро.рф» впервые апробирует такой формат. По словам главы комитета Госдумы по молодежной политике, руководителя «Добро.рф» Артема Метелева, новая система будет дополнительно мотивировать молодежь включаться в выборы, поскольку за это предполагаются различные социальные преференции. Например, дополнительные баллы к ЕГЭ или образовательные меры поддержки.
«Волонтеры на выборах» – совместный проект Центризбиркома и Ассоциации волонтерских центров. К платформе подключены все 89 избиркомов субъектов. Координировать работу волонтеров через платформу будут региональные избиркомы совместно с местными госорганами, курирующими молодежную политику и волонтерские организации.