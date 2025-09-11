Газета
Главная / Общество /

В ГД внесут проект о повышенной пенсии для граждан с 70 лет

Ведомости

Законопроект о праве граждан на стопроцентную надбавку к пенсии с 70 лет будет внесен на рассмотрение Госдумы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Нилов напомнил, что в настоящее время право на повышение на 100% фиксированной страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности имеют граждане, достигшие 80 лет или инвалиды I группы. При этом общая ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 72,8 года, а значит, многие пожилые люди просто не доживают до возможности воспользоваться этим правом.

Уже в 70 лет у большинства пенсионеров значительно возрастают расходы на лекарства и посторонний уход, отметил Нилов. В связи с этим необходим дифференцированный механизм повышения фиксированной выплаты: для достигших 70 лет – на 100%, для достигших 80 лет или инвалидов I группы – на 200%, для 90-летних – на 300%.

СФР назвал минимальные добровольные пенсионные взносы на 2025 год

Общество

Депутат рассказал, что идея законопроекта родилась во время приема граждан, где проблему озвучил пенсионер из Луганска.

10 сентября Социальный фонд России проинформировал, что минимальная сумма добровольных взносов на пенсионное страхование в 2025 г. составит 59 000 руб., а максимальная – 473 000 руб. Самозанятые, применяющие налог на профессиональный доход, могут сами формировать будущую пенсию, пояснили в ведомстве. Для выхода на страховую пенсию требуется накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, иметь 15 лет страхового стажа и достичь пенсионного возраста.

