В ГД внесут проект о повышенной пенсии для граждан с 70 лет
Законопроект о праве граждан на стопроцентную надбавку к пенсии с 70 лет будет внесен на рассмотрение Госдумы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Нилов напомнил, что в настоящее время право на повышение на 100% фиксированной страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности имеют граждане, достигшие 80 лет или инвалиды I группы. При этом общая ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 72,8 года, а значит, многие пожилые люди просто не доживают до возможности воспользоваться этим правом.
Уже в 70 лет у большинства пенсионеров значительно возрастают расходы на лекарства и посторонний уход, отметил Нилов. В связи с этим необходим дифференцированный механизм повышения фиксированной выплаты: для достигших 70 лет – на 100%, для достигших 80 лет или инвалидов I группы – на 200%, для 90-летних – на 300%.
Депутат рассказал, что идея законопроекта родилась во время приема граждан, где проблему озвучил пенсионер из Луганска.
10 сентября Социальный фонд России проинформировал, что минимальная сумма добровольных взносов на пенсионное страхование в 2025 г. составит 59 000 руб., а максимальная – 473 000 руб. Самозанятые, применяющие налог на профессиональный доход, могут сами формировать будущую пенсию, пояснили в ведомстве. Для выхода на страховую пенсию требуется накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, иметь 15 лет страхового стажа и достичь пенсионного возраста.