В ГД внесут проект о повышенной пенсии для граждан с 70 лет

Нилов напомнил, что в настоящее время право на повышение на 100% фиксированной страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности имеют граждане, достигшие 80 лет или инвалиды I группы. При этом общая ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 72,8 года, а значит, многие пожилые люди просто не доживают до возможности воспользоваться этим правом.