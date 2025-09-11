Девять человек погибли при наводнении на Бали
На Бали обрушилось сильное наводнение, вызванное проливными дождями. Погибли как минимум девять человек, еще шестеро пропали без вести, сообщает Bloomberg.
По сообщениям местных властей, на острове затоплены дома и отели. Эвакуированы жители районов Денпасар, Джембрана, Гианьяр, Клунгкунг, Бадунг и Табанан. Ведутся поиски пропавших.
Согласно данным национального метеорологического агентства, проливные дожди в Индонезии были вызваны несколькими атмосферными факторами, включая колебания температуры в Индийском океане. По сведениям агентства, перемещение дождевых облаков по тропическим океанам в течение следующей недели также может привести к увеличению количества осадков.
В конце августа по меньшей мере восемь человек погибли в результате последствий тропического шторма «Кадзики», обрушившегося на страны Юго-Восточной Азии. Во Вьетнаме стихия унесла жизни семи человек, один числится пропавшим без вести, еще 34 получили ранения.