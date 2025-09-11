Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Девять человек погибли при наводнении на Бали

Ведомости

На Бали обрушилось сильное наводнение, вызванное проливными дождями. Погибли как минимум девять человек, еще шестеро пропали без вести, сообщает Bloomberg.

По сообщениям местных властей, на острове затоплены дома и отели. Эвакуированы жители районов Денпасар, Джембрана, Гианьяр, Клунгкунг, Бадунг и Табанан. Ведутся поиски пропавших.

Согласно данным национального метеорологического агентства, проливные дожди в Индонезии были вызваны несколькими атмосферными факторами, включая колебания температуры в Индийском океане. По сведениям агентства, перемещение дождевых облаков по тропическим океанам в течение следующей недели также может привести к увеличению количества осадков.

В конце августа по меньшей мере восемь человек погибли в результате последствий тропического шторма «Кадзики», обрушившегося на страны Юго-Восточной Азии. Во Вьетнаме стихия унесла жизни семи человек, один числится пропавшим без вести, еще 34 получили ранения.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь