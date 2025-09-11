Газета
Главная / Общество /

Володин: новый закон о приеме детей мигрантов в школы доказал свою эффективность

Ведомости

Новый федеральный закон, регулирующий зачисление детей мигрантов в российские школы, уже показывает результат, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере Max.

По его словам, предварительный анализ в ряде регионов подтвердил снижение числа зачисленных в российские школы детей мигрантов. Данные Рособрнадзора свидетельствуют: за первые пять месяцев текущего года было подано 23 616 заявлений, из которых школы приняли только 2964 ребенка – это 12,6% от общего числа.

«87,4% не смогли сдать экзамен на знание русского языка или подтвердить законность нахождения в нашей стране. Это результат работы нового закона», – заявил Володин.

Он отметил, что нормы направлены на гармонизацию учебного процесса, социальную адаптацию каждого ребенка и успешное освоение школьной программы. «Без знания русского языка достичь этого невозможно», – добавил спикер Госдумы.

10 сентября Рособрнадзор сообщал, что только 13% несовершеннолетних иностранных граждан получили возможность поступить в российские школы в период с апреля по август после подачи документов и тестирования.

