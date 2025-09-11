Володин: новый закон о приеме детей мигрантов в школы доказал свою эффективность

По его словам, предварительный анализ в ряде регионов подтвердил снижение числа зачисленных в российские школы детей мигрантов. Данные Рособрнадзора свидетельствуют: за первые пять месяцев текущего года было подано 23 616 заявлений, из которых школы приняли только 2964 ребенка – это 12,6% от общего числа.