В Петербурге ликвидировали масштабный канал нелегальной миграции

По данным следствия, участники компании «Лидер консалт» с 2020 г. предоставляли рабочую силу для строительных и клининговых организаций, а также служб доставки. При этом иностранные работники официально оформлялись через фирмы, контролируемые подозреваемыми, которые управлялись номинальными директорами. Данные компании не осуществляли реальной деятельности и были созданы исключительно для снижения рисков и последствий при трудоустройстве мигрантов.