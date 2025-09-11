В Петербурге ликвидировали масштабный канал нелегальной миграции
В Санкт-Петербурге прошло более 60 обысков по делу о легализации мигрантов. В рамках следствия задержали 10 подозреваемых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.
По результатам мероприятий в следственные органы доставили несколько десятков человек для проведения процессуальных действий. 10 подозреваемых, в том числе руководителей крупной консалтинговой компании, допросили и задержали. В ближайшее время им предъявят обвинение.
Источники ТАСС в правоохранительных органах рассказали, что в числе задержанных руководство группы компаний «Лидер консалт». В их отношении возбудили дело по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере 5 млн руб.
По данным следствия, участники компании «Лидер консалт» с 2020 г. предоставляли рабочую силу для строительных и клининговых организаций, а также служб доставки. При этом иностранные работники официально оформлялись через фирмы, контролируемые подозреваемыми, которые управлялись номинальными директорами. Данные компании не осуществляли реальной деятельности и были созданы исключительно для снижения рисков и последствий при трудоустройстве мигрантов.
В ГУ МВД Санкт-Петербурга отметили, что для укрытия от контроля со стороны властей трудовые документы для мигрантов оформлялись таким образом, что не имели юридической силы. Тем не менее, они могли использоваться как формальное основание для продления сроков действия трудовых патентов и временного пребывания этих иностранных граждан в России.
21 июля сотрудники ФСБ России и ОМОНа задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов в Москве. Фигуранты изготавливали поддельные миграционные карты и оформляли фиктивные патенты на трудовую деятельность. В результате было незаконно легализовано более тысячи иностранных граждан, а криминальный доход фигурантов составил не менее 2 млн руб.