Прокуратура Москвы составила средний портрет преступника
На основании статистических данных московская прокуратура составила средний портрет преступника. За семь месяцев 2025 г. ведомство выявило более 19 000 лиц, совершивших преступления на территории столицы. Из них более половины (59,7%, или 11 900) являются приезжими. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, чуть больше половины преступлений совершали лица в возрасте от 30 до 49 лет – 10 553, или 53%. Также мужчины совершали противоправные действия чаще, чем женщины: 81,3% против 18,7%, или свыше 16 000 и более 3000 соответственно.
Большую часть преступлений совершали лица без постоянного источника дохода – 11 400, или 57,2%. При этом они чаще всего имели среднее (общее и профессиональное) образование – 13 600, реже высшее – 5100.
В столичной прокуратуре также рассказали, что за указанный период количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения, снизилось на 20,4 % до 2100.
24 августа ТАСС сообщал, что МВД России перечислило признаки, позволяющие идентифицировать потенциальных террористов. Ведомство рекомендует обращать внимание на одежду, крупногабаритные сумки и нервное поведение людей в общественных местах.