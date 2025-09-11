Число погибших при наводнении на Бали выросло до 14

Проливные дожди прошли на Бали 9 и 10 сентября. Они привели к наводнениям в Денпасаре и шести из восьми регионов Бали. Были перекрыты основные дороги, в том числе ведущие к международному аэропорту острова. В некоторых районах также произошли оползни.