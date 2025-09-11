Число погибших при наводнении на Бали выросло до 14
В результате наводнения на острове Бали в Индонезии погибли 14 человек. Об этом сообщает U.S. News со ссылкой на представителя правительства.
Проливные дожди прошли на Бали 9 и 10 сентября. Они привели к наводнениям в Денпасаре и шести из восьми регионов Бали. Были перекрыты основные дороги, в том числе ведущие к международному аэропорту острова. В некоторых районах также произошли оползни.
По словам представителя агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Абдулы Мухари, большинство смертей произошло из-за того, что людей уносило течением после того, как реки выходили из берегов. Иностранцев среди погибших нет. В настоящее время дожди прекратились, уровень воды в большинстве районов снижается.
Ранее Bloomberg сообщал о девяти погибших. По сообщениям местных властей, на острове затоплены дома и отели. Эвакуированы жители районов Денпасар, Джембрана, Гианьяр, Клунгкунг, Бадунг и Табанан.
По информации национального метеорологического агентства, проливные дожди в Индонезии были вызваны несколькими атмосферными факторами, включая колебания температуры в Индийском океане.