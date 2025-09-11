Жителя Калининградской области задержали за пособничество иностранным мошенникам
Сотрудники полиции задержали жителя Калининградской области, через сим-карты в технических устройствах которого состоялось более 8000 мошеннических звонков из-за рубежа российским гражданам, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
Как отметила представитель ведомства, задержанный в начале 2025 г. обратился за подработкой по онлайн-объявлению. За работу ему обещали до $800 в неделю, которую будут переводить в криптовалюте. При этом молодой человек должен был смотреть за исправностью работы специального оборудования, позволяющего обеспечить IP-телефонию.
Каждую неделю житель Калининградской области менял место жительства. Первую партию оборудования, в том числе ноутбук, GSM-шлюзы и несколько сотен сим-карт, он получил через курьера. Затем он находил новые сим-карты через закладки в камерах хранения. Оборудование меняло телефонный номер иностранного афериста на российский.
Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Фигурант сейчас находится под стражей, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
11 сентября Бутырский суд Москвы приговорил участников преступного сообщества, которые похитили более 50 млн руб. со счетов умерших граждан, к лишению свободы на сроки от 6 до 14 лет, а также назначил им штрафы в размере от 250 000 руб. до 400 000 руб. По данным следствия, в преступное сообщество входили сотрудники федеральных операторов сотовой связи и банков.