Европейский центр контроля заболеваний заявил о распространении опасного грибка

Ведомости

В больницах Европы распространяется опасный грибок Candidozyma auris (C. auris). Уровень смертности от заражения им может достигать 60%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Как пишет агентство, Candidozyma auris трудно поддается лечению, поскольку он устойчив к противогрибковым препаратам, выживает на больничных поверхностях, а также и легко распространяется. Отмечается, что заражением им особенно опасно для ослабленных болезнью людей. ECDC предупредил, что без своевременных действий грибок может распространиться на региональном или даже национальном уровнях.

По данным Bloomberg, в Греции, Италии, Румынии и Испании передача грибка настолько распространена, что уже невозможно отличить отдельные вспышки. Кроме того, случаи заражения Candidozyma auris зарегистрировали на Кипре, во Франции и Германии.

29 августа в России впервые в 2025 г. зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Заболевший мужчина прибыл в Москву из Шри-Ланки, в которой отдыхал 10 дней. На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью.

Лихорадка чикунгунья – острое инфекционное заболевание, которое передается комарами рода Aedes. Специфического лечения лихорадки не существует. У инфицированных могут наблюдаться высокая температура, сильная боль в суставах и кожная сыпь.

