Европейский центр контроля заболеваний заявил о распространении опасного грибка

Как пишет агентство, Candidozyma auris трудно поддается лечению, поскольку он устойчив к противогрибковым препаратам, выживает на больничных поверхностях, а также и легко распространяется. Отмечается, что заражением им особенно опасно для ослабленных болезнью людей. ECDC предупредил, что без своевременных действий грибок может распространиться на региональном или даже национальном уровнях.