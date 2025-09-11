Минспорта не собирается вводить потолок зарплат в РПЛ

4 сентября Дегтярев говорил о намерении поэтапно сократить лимит на легионеров к 2028 г. Оптимальной нормой Минспорт считает «пять иностранцев на поле, десять – в заявке». По словам министра, это позволит клубам активнее развивать академии и готовить собственных игроков.