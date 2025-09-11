Минспорта не собирается вводить потолок зарплат в РПЛ
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что ведомство не планирует вводить потолок зарплат в Российской премьер-лиге.
По его словам, клубы могут сами договориться, препятствовать этому он не будет.
«Если клубы договорятся о налоге на легионеров, я поддержу как министр и председатель Олимпийского комитета России. Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов не собирается вводить», – сказал Дегтярев (цитата по ТАСС).
По его словам, Минспорт регулирует только лимит на легионеров, а все остальное будет решать Российский футбольный союз.
Министр уточнил, что встреча с клубами РПЛ, запланированная на 9 сентября, была перенесена из-за его плотного графика. Новая дата будет объявлена позже.
4 сентября Дегтярев говорил о намерении поэтапно сократить лимит на легионеров к 2028 г. Оптимальной нормой Минспорт считает «пять иностранцев на поле, десять – в заявке». По словам министра, это позволит клубам активнее развивать академии и готовить собственных игроков.