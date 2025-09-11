Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта в Саратове

Согласно данным Минобороны, в ночь на 11 сентября силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников. Больше всего воздушных целей – шесть – уничтожено в Воронежской области, пять – в Белгородской, по две – в Брянской и Курской, по одной – в Липецкой и Тамбовской.