Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта в Саратове
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова отменены. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Представитель агентства опубликовал сообщение о снятии меры в 13:58 мск. Он подчеркнул, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
10 сентября временные запреты действовали в аэропортах Нижнекамска, Геленджика, Сочи, Нижнего Новгорода, Саратова и Самары.
Согласно данным Минобороны, в ночь на 11 сентября силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников. Больше всего воздушных целей – шесть – уничтожено в Воронежской области, пять – в Белгородской, по две – в Брянской и Курской, по одной – в Липецкой и Тамбовской.