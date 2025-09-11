В Роскачестве предупредили о схеме с фейковыми криптокошельками
Мошенники стали отправлять абонентам смс с логином и паролем от якобы криптокошелька с большим балансом (он также указан в сообщении). По ссылке аферистов открывается поддельная платформа, передает ТАСС со ссылкой на Центр цифровой экспертизы Роскачества.
Как объяснили в организации, злоумышленники пытаются создать у жертвы ощущение доступа к чужим денежным средствам. Интерфейс фейковой платформы похож на интерфейс криптобиржи, однако в нем все же есть видимые недостатки и ошибки, подчеркнули специалисты Роскачества.
Чтобы вывести средства из криптокошелька, пользователю предлагают «повысить статус», а значит, пополнить счет своими деньгами. В надзорной организации подчеркнули, что, «если у вас просят деньги, чтобы дать денег вам», – это схема мошенников для обмана граждан. Там посоветовали блокировать подобные смс и не вводить данные банковской карты на сомнительных платформах.
11 сентября член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, что аферисты также используют схему, в рамках которой они просят жертву пройти оцифровку кадровых данных через фейковый бот портала «Госуслуги». Он предупредил, что мошенники могут ссылаться на некое распоряжение Минцифры, а затем вынудить пользователя передать им ключи, пароли или другие идентификаторы от важных аккаунтов.