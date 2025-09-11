В Роскачестве предупредили о схеме с фейковыми криптокошельками

11 сентября член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, что аферисты также используют схему, в рамках которой они просят жертву пройти оцифровку кадровых данных через фейковый бот портала «Госуслуги». Он предупредил, что мошенники могут ссылаться на некое распоряжение Минцифры, а затем вынудить пользователя передать им ключи, пароли или другие идентификаторы от важных аккаунтов.