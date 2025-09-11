Геомагнитная обстановка на Земле ухудшится в ближайшие выходные

При этом уровень солнечных вспышек в последние дни заметно снизился. Однако, как уточняют астрономы, это может быть временной паузой и не отражает общей динамики солнечной активности. 12 сентября лаборатория опубликует первый подробный прогноз на выходные с уточнением времени и силы магнитных бурь, а также результаты моделирования параметров солнечного ветра.