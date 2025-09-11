Геомагнитная обстановка на Земле ухудшится в ближайшие выходные
Геомагнитная обстановка ухудшится в ближайшие выходные на Земле, возможны магнитные бури второго и третьего уровней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Причиной ожидаемого обострения станет крупная экваториальная корональная дыра, которая 11 сентября вышла в центр видимой части солнечного диска. По словам специалистов, это означает, что потоки высокоскоростного солнечного ветра будут направлены прямо к Земле и достигнут ее орбиты примерно через трое суток – 13–14 сентября.
Ученые отмечают, что сентябрь уже демонстрирует необычно высокую геомагнитную активность. За первые 10 дней месяца были зафиксированы три магнитные бури планетарного масштаба – 2, 6 и 10 сентября. Для сравнения, за весь август 2025 г. наблюдалась лишь одна буря, в ночь с 8 на 9 число.
При этом уровень солнечных вспышек в последние дни заметно снизился. Однако, как уточняют астрономы, это может быть временной паузой и не отражает общей динамики солнечной активности. 12 сентября лаборатория опубликует первый подробный прогноз на выходные с уточнением времени и силы магнитных бурь, а также результаты моделирования параметров солнечного ветра.
В начале сентября ИКИ РАН сообщало, что на Солнце завершается период всплеска активности, продолжавшийся около 10 дней с 23 августа.