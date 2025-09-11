ФТС предупредила о мошеннической схеме с рассылкой от ее имени

Как объяснили в организации, злоумышленники пытаются создать у жертвы ощущение доступа к чужим денежным средствам. Интерфейс фейковой платформы похож на интерфейс криптобиржи, однако в нем все же есть видимые недостатки и ошибки, подчеркнули специалисты Роскачества.