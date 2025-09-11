ФТС предупредила о мошеннической схеме с рассылкой от ее имени
Мошенники начали рассылать документы с требованием повторно задекларироввть международное почтовое отправление (МПО) и внести платежи от имени Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
В ФТС призвали граждан быть бдительными, а также ознакомиться с информацией о порядке уплаты таможенных платежей в отношении МПО и экспресс-грузов.
11 сентября ТАСС со ссылкой на Центр цифровой экспертизы Роскачества сообщал, что мошенники стали отправлять абонентам sms с логином и паролем от якобы криптокошелька с большим балансом (он также указан в сообщении). По ссылке аферистов открывается поддельная платформа.
Как объяснили в организации, злоумышленники пытаются создать у жертвы ощущение доступа к чужим денежным средствам. Интерфейс фейковой платформы похож на интерфейс криптобиржи, однако в нем все же есть видимые недостатки и ошибки, подчеркнули специалисты Роскачества.