Росавиация ограничила полеты в четырех аэропортах

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Иваново («Южный»), Пскова, петербургского «Пулково» и Ярославля («Туношна»). Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Меры были установлены в ночные часы. В частности, ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области отразились на возможности применения воздушных трасс для рейсов в сторону и из Калининграда. В аэропорту «Храброво» возможны корректировки в расписании рейсов.

В 00:20 мск представитель агентства также информировал об ограничениях в аэропорту Калуги («Грабцево»).

Кореняко подчеркнул, что меры потребовались для обеспечения безопасности полетов.

Ранним утром 12 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о ликвидации над регионом более 30 БПЛА. Пострадавших нет. На одном из судов в порту Приморск ликвидируется возгорание. Части беспилотников упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе.

