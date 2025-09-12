Росавиация ограничила полеты в четырех аэропортах

Меры были установлены в ночные часы. В частности, ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области отразились на возможности применения воздушных трасс для рейсов в сторону и из Калининграда. В аэропорту «Храброво» возможны корректировки в расписании рейсов.