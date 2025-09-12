Газета
В аэропорту Калуги введены временные ограничения

В аэропорту Калуги «Грабцево» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сообщение было опубликовано в 00:20 мск.

11 сентября временные ограничения вводились на работу аэропорта Саратова «Гагарин». Они действовали около полутора часов.

10 сентября временные запреты действовали в аэропортах Нижнекамска, Геленджика, Сочи, Нижнего Новгорода, Саратова и Самары.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров отмечал, что совместно с Минтрансом разработан регламент действий на случай введения временных ограничений. По его словам, во время длительных ситуаций пассажирам помогают РЖД, назначая дополнительные поезда, а власти обеспечивают транспорт и питание. Сами аэропорты также организуют работу с людьми. Ядров добавил, что Росавиация усиливает координацию с Минобороны, что позволяет гибче вводить ограничения.

