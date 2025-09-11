Временные ограничения на взлет и посадку самолетов введены в аэропорту Саратова
В аэропорту «Гагарин» в Саратове 11 сентября введены ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в 12:23 мск.
По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
10 сентября временные запреты действовали в аэропортах Нижнекамска, Геленджика, Сочи, Нижнего Новгорода, Саратова и Самары.
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 11 сентября силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников самолетного типа. Наибольшее число целей – шесть – уничтожено в Воронежской области, пять – в Белгородской, по две – в Брянской и Курской, по одной – в Липецкой и Тамбовской.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров 10 сентября отмечал, что совместно с Минтрансом разработан регламент действий на случай введения временных ограничений. По его словам, во время длительных ситуаций пассажирам помогают РЖД, назначая дополнительные поезда, а власти обеспечивают транспорт и питание. Сами аэропорты также организуют работу с людьми – от предоставления воды и матрасов до разъяснительной поддержки. Ядров добавил, что Росавиация усиливает координацию с Минобороны, что позволяет гибче вводить ограничения.