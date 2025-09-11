Временные ограничения на взлет и посадку самолетов введены в аэропорту Саратова

Глава Росавиации Дмитрий Ядров 10 сентября отмечал, что совместно с Минтрансом разработан регламент действий на случай введения временных ограничений. По его словам, во время длительных ситуаций пассажирам помогают РЖД, назначая дополнительные поезда, а власти обеспечивают транспорт и питание. Сами аэропорты также организуют работу с людьми – от предоставления воды и матрасов до разъяснительной поддержки. Ядров добавил, что Росавиация усиливает координацию с Минобороны, что позволяет гибче вводить ограничения.