Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Временные ограничения на взлет и посадку самолетов введены в аэропорту Саратова

Ведомости

В аэропорту «Гагарин» в Саратове 11 сентября введены ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в 12:23 мск.

По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

10 сентября временные запреты действовали в аэропортах Нижнекамска, Геленджика, Сочи, Нижнего Новгорода, Саратова и Самары.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 11 сентября силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников самолетного типа. Наибольшее число целей – шесть – уничтожено в Воронежской области, пять – в Белгородской, по две – в Брянской и Курской, по одной – в Липецкой и Тамбовской.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров 10 сентября отмечал, что совместно с Минтрансом разработан регламент действий на случай введения временных ограничений. По его словам, во время длительных ситуаций пассажирам помогают РЖД, назначая дополнительные поезда, а власти обеспечивают транспорт и питание. Сами аэропорты также организуют работу с людьми – от предоставления воды и матрасов до разъяснительной поддержки. Ядров добавил, что Росавиация усиливает координацию с Минобороны, что позволяет гибче вводить ограничения.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь