Главная / Общество /

«Аэрофлот» корректирует рейсы из-за ограничений в «Пулково»

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» корректирует расписание рейсов в связи с временными ограничениями в петербургском аэропорту «Пулково». Об этом говорится в сообщении перевозчика.

В авиакомпании также обратили внимание на ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти, что отразилось на возможности использования воздушных трасс для полетов в направлении и из Калининграда. В связи с этим «Аэрофлот» занялся вопросами переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолетах.

Пассажирам отмененных рейсов предложили перебронировать места на ближайшие доступные рейсы или оформить вынужденный возврат стоимости билетов.

Силы ПВО сбили 221 украинский беспилотник над регионами

Политика / Армия и спецслужбы

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») также сообщила, что из-за ограничений в «Пулково», а также на использование воздушного пространства в Ленинградской области перевозчик вынужденно корректирует расписание полетов. Часть рейсов были задержаны.

Согласно данным Минобороны РФ, за ночь в Ленинградской области были уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а всего над регионами России – 221.

Ночью Росавиация ввела временные ограничения на работу петербургского «Пулково», а также аэропортов Иваново («Южный»), Пскова, Ярославля («Туношна»). Мера действовала и в воздушной гавани Калуги («Грабцево»), в 07:00 мск пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил об ее отмене.

