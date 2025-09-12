«Аэрофлот» корректирует рейсы из-за ограничений в «Пулково»

В авиакомпании также обратили внимание на ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти, что отразилось на возможности использования воздушных трасс для полетов в направлении и из Калининграда. В связи с этим «Аэрофлот» занялся вопросами переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолетах.