«Аэрофлот» корректирует рейсы из-за ограничений в «Пулково»
Авиакомпания «Аэрофлот» корректирует расписание рейсов в связи с временными ограничениями в петербургском аэропорту «Пулково». Об этом говорится в сообщении перевозчика.
В авиакомпании также обратили внимание на ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленобласти, что отразилось на возможности использования воздушных трасс для полетов в направлении и из Калининграда. В связи с этим «Аэрофлот» занялся вопросами переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолетах.
Пассажирам отмененных рейсов предложили перебронировать места на ближайшие доступные рейсы или оформить вынужденный возврат стоимости билетов.
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») также сообщила, что из-за ограничений в «Пулково», а также на использование воздушного пространства в Ленинградской области перевозчик вынужденно корректирует расписание полетов. Часть рейсов были задержаны.
Согласно данным Минобороны РФ, за ночь в Ленинградской области были уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а всего над регионами России – 221.
Ночью Росавиация ввела временные ограничения на работу петербургского «Пулково», а также аэропортов Иваново («Южный»), Пскова, Ярославля («Туношна»). Мера действовала и в воздушной гавани Калуги («Грабцево»), в 07:00 мск пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил об ее отмене.