Росавиация сняла ограничения для аэропорта Пскова
Для аэропорта Пскова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Сообщение о вводе ограничений было опубликовано в 05:21. Они действовали около пяти часов.
Ночью Росавиация ввела временные ограничения на работу петербургского «Пулково», а также аэропортов Иванова («Южный»), Ярославля («Туношна»), Калуги («Грабцево»). Кореняко сообщал об их отмене.
По сообщениям Минобороны, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 221 украинский БПЛА над российскими регионами. Один из них был уничтожен над Псковской областью.