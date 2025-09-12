Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Иванова, Ярославля и «Пулково»

Ведомости

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Иванова («Южный») и Ярославля («Туношна»), а также в воздушной гавани Санкт-Петербурга «Пулково». Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В период действия ограничения на запасной аэродром ушел один самолет, который выполнял рейс в Ярославль. Кореняко напомнил, что меру вводили для обеспечения безопасности полетов.

12 сентября Росавиация также вводила ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево») и Пскова. 

Силы ПВО сбили 221 украинский беспилотник над регионами

Политика / Армия и спецслужбы

В ночь на 12 сентября дежурные средства ПВО  перехватили и уничтожили 221 украинский БПЛА над российскими регионами. Наибольшее число сбитых БПЛА – 85 единиц – пришлось на территорию Брянской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за ночь силы ПВО сбили девять беспилотников, летевших в направлении столицы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что обломки беспилотников упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Обошлось без пострадавших.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте