Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Иванова, Ярославля и «Пулково»
Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Иванова («Южный») и Ярославля («Туношна»), а также в воздушной гавани Санкт-Петербурга «Пулково». Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
В период действия ограничения на запасной аэродром ушел один самолет, который выполнял рейс в Ярославль. Кореняко напомнил, что меру вводили для обеспечения безопасности полетов.
12 сентября Росавиация также вводила ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево») и Пскова.
В ночь на 12 сентября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 221 украинский БПЛА над российскими регионами. Наибольшее число сбитых БПЛА – 85 единиц – пришлось на территорию Брянской области.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за ночь силы ПВО сбили девять беспилотников, летевших в направлении столицы.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что обломки беспилотников упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Обошлось без пострадавших.