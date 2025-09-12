Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Иванова, Ярославля и «Пулково»

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Иванова («Южный») и Ярославля («Туношна»), а также в воздушной гавани Санкт-Петербурга «Пулково». Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.