Экс-начальник представительства Минобороны Тюрин стал фигурантом дела
Возбуждено уголовное дело в отношении экс-начальника военного представительства Минобороны РФ Андрея Тюрина. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ), сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.
Дело возбуждено военными следственными органами СК России. По данным следствия, в 2020-2021 гг. госзаказчик и ПАО «Объединенная авиационная корпорация» заключили многомиллионные контракты на изготовление электромеханических устройств. На Тюрина были возложены обязанности по контролю за исполнением контрактов.
В 2021–2023 гг. фигурант организовал подписание фиктивных документов о стоимости и технических характеристиках специзделий, не соответствовавших условиям госконтракта. Таким образом, условия оказались не выполнены. Ущерб Минобороны России составил более 40 млн руб.
Тюрин был арестован по ходатайству военного следователя.
12 сентября ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что следствие ужесточило обвинение экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Ему инкриминируют получение трех взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывание преступно приобретенного имущества (ст. 174.1 УК РФ), а также незаконное хранение и изготовление оружия (ст. 222 и ст. 223 УК РФ).