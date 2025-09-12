Экс-начальник представительства Минобороны Тюрин стал фигурантом дела

12 сентября ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что следствие ужесточило обвинение экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Ему инкриминируют получение трех взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывание преступно приобретенного имущества (ст. 174.1 УК РФ), а также незаконное хранение и изготовление оружия (ст. 222 и ст. 223 УК РФ).