Футболист Смолов частично признал вину
Футболист Федор Смолов частично признал вину на допросе в рамках уголовного дела о драке в кафе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Смолов обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, неопасного для жизни человека и не повлекшего последствий (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Ему грозит до трех лет лишения свободы.
10 сентября стало известно, что Смолову избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
28 мая в отдел полиции поступила информация о мужчине, который получил телесные повреждения после инцидента в кафе на Большой Никитской улице. Подозреваемым оказался 35-летний футболист. Опросить его не удалось, тогда он находился за пределами страны.