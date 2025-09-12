Савельев: с начала работ по ликвидации ЧС в Черном море очистили более 1230 км
С начала работ по ликвидации последствий разлива мазута в акватории Черного моря очистили более 1230 км береговой линии, в том числе повторно. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС).
Кроме того, специалисты собрали более 181 500 т загрязненного песка и грунта. Продолжается также работа водолазов под руководством «Морспасслужбы». Они совершили более 21 600 спусков и обследовали с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов почти 10 000 кв. м дна Черного моря. По данным Савельева, водолазы собрали более 2000 т загрязненного грунта.
По результатам осмотров затонувших фрагментов танкеров утечек нефтепродуктов не было зафиксировано. Специалисты также завершают работы по погружению свай направляющих палов в месте установки коффердамов. На данный момент погрузили 44 сваи из 48.
МЧС 15 августа сообщило, что в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе с момента разлива мазута из танкеров специалисты и волонтеры очистили 922 км прибрежной полосы и отправили на утилизацию более 180 000 т загрязненного нефтепродуктами грунта и песка.
15 декабря 2024 г. в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.