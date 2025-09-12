Савельев: с начала работ по ликвидации ЧС в Черном море очистили более 1230 км

Кроме того, специалисты собрали более 181 500 т загрязненного песка и грунта. Продолжается также работа водолазов под руководством «Морспасслужбы». Они совершили более 21 600 спусков и обследовали с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов почти 10 000 кв. м дна Черного моря. По данным Савельева, водолазы собрали более 2000 т загрязненного грунта.