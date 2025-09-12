БПЛА атаковал здание действующего энергоблока Смоленской АЭС

По данным госкорпорации, БПЛА был подавлен в 03:52 мск на территории промышленной площадки Смоленской АЭС. При падении беспилотник сдетонировал рядом с вентиляционной трубой действующего третьего энергоблока Смоленской АЭС. Были выбиты несколько окон вспомогательных помещений. В частности, речь о пускорезервной котельной и холодильной станции.