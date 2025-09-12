Газета
БПЛА атаковал здание действующего энергоблока Смоленской АЭС

Ведомости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. Об этом сообщает «Росатом».

По данным госкорпорации, БПЛА был подавлен в 03:52 мск на территории промышленной площадки Смоленской АЭС. При падении беспилотник сдетонировал рядом с вентиляционной трубой действующего третьего энергоблока Смоленской АЭС. Были выбиты несколько окон вспомогательных помещений. В частности, речь о пускорезервной котельной и холодильной станции.

Обошлось без разрушений и пострадавших, безопасность эксплуатации станции обеспечена. На работе предприятия инцидент не сказался. Сейчас все три энергоблока на Смоленской АЭС работают штатно, их общая мощность составляет 3031 МВт.

В Росатоме также уточнили, что радиационный фон на промплощадке АЭС и прилегающей территории остался прежним и соответствует естественным природным значениям.

Ночью 24 августа украинский беспилотник был сбит в районе Курской атомной электростанции. При падении боевая часть дрона сдетонировала. Был поврежден трансформатор. Обошлось без жертв и пострадавших.

