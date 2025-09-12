В Госдуме предложили приравнять продажу вейпов к распространению наркотиков
Ответственность за продажу вейпов должна быть сопоставима с наказанием за распространение наркотиков. С таким предложением выступил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Его слова передает ТАСС.
Он отметил, что простого запрета недостаточно и необходимо ужесточить ответственность за употребление и продажу вейпов, приравняв их к наркотическим средствам.
По словам Гусева, есть медицинские подтверждения того, что использование вейпов повышает риск онкологических заболеваний и смертности.
23 августа законопроект, который позволит регионам вводить запрет на продажу вейпов, направлен на заключение в правительство. Также сообщалось, что предлагается установить минимальную площадь для магазина (20 кв. м), где можно продавать вейпы, запретить ввоз вейпов и жидкостей для них в Россию, а также приостанавливать работу точек за продажу насвая и снюса детям.