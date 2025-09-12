Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Два человека погибли из-за аварии на канатной дороге на Эльбрусе

Ведомости

В результате аварии на однокресельной канатной дороге на горе Эльбрус погибли два человека, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем Telegram-канале.

Спасатели эвакуируют тела погибших. Коков выразил искренние соболезнования родным и близким.

По предварительным данным, с ролика одной из опор сошел трос канатной дороги. Она принадлежит частной компании ООО «МКД Эльбрус». Все обстоятельства устанавливаются.

Telegram-канал «112» писал, что еще пострадали девять человек. Их удалось спасти.

8 августа в МЧС по Кабардино-Балкарии сообщали, что в курортной зоне Нальчика оборвалась канатно-кресельная дорога. Telegram-канал Baza писал, что пострадали 10 человек.

