Два человека погибли из-за аварии на канатной дороге на Эльбрусе
В результате аварии на однокресельной канатной дороге на горе Эльбрус погибли два человека, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем Telegram-канале.
Спасатели эвакуируют тела погибших. Коков выразил искренние соболезнования родным и близким.
По предварительным данным, с ролика одной из опор сошел трос канатной дороги. Она принадлежит частной компании ООО «МКД Эльбрус». Все обстоятельства устанавливаются.
Telegram-канал «112» писал, что еще пострадали девять человек. Их удалось спасти.
8 августа в МЧС по Кабардино-Балкарии сообщали, что в курортной зоне Нальчика оборвалась канатно-кресельная дорога. Telegram-канал Baza писал, что пострадали 10 человек.