В МВД предупредили о фейковых документах в схемах мошенников

11 сентября в Роскачестве также поделились новым способом обмана аферистов. Они рассылают абонентам смс, в которых содержатся логин и пароль от якобы криптокошелька с большим балансом (он также указан в сообщении). По ссылке, переданной россиянину злоумышленником, открывается поддельная платформа. Затем, чтобы вывести средства из криптокошелька, пользователю предлагают «повысить статус», а значит, пополнить счет своими деньгами. Так реальные средства поступают мошенникам, а гражданин остается без денег.