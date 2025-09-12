В МВД предупредили о фейковых документах в схемах мошенников
Мошенники часто используют поддельные документ на сайтах объявлений, поэтому не стоит доверять фото пользователей с накладными или паспортом и переводить денежные средства без проверки, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Как объяснили в ведомстве, подготовка таких документов сейчас не вызывает трудностей и фото становятся частью мошеннических схемы. «Всегда проверяйте информацию, не переводите предоплату незнакомцам и не верьте слишком хорошим предложениям. Берегите себя и свои деньги», – посоветовали в МВД.
11 сентября в Роскачестве также поделились новым способом обмана аферистов. Они рассылают абонентам смс, в которых содержатся логин и пароль от якобы криптокошелька с большим балансом (он также указан в сообщении). По ссылке, переданной россиянину злоумышленником, открывается поддельная платформа. Затем, чтобы вывести средства из криптокошелька, пользователю предлагают «повысить статус», а значит, пополнить счет своими деньгами. Так реальные средства поступают мошенникам, а гражданин остается без денег.