В МВД предупредили о фейковых документах в схемах мошенников

Ведомости

Мошенники часто используют поддельные документ на сайтах объявлений, поэтому не стоит доверять фото пользователей с накладными или паспортом и переводить денежные средства без проверки, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как объяснили в ведомстве, подготовка таких документов сейчас не вызывает трудностей и фото становятся частью мошеннических схемы. «Всегда проверяйте информацию, не переводите предоплату незнакомцам и не верьте слишком хорошим предложениям. Берегите себя и свои деньги», – посоветовали в МВД.

11 сентября в Роскачестве также поделились новым способом обмана аферистов. Они рассылают абонентам смс, в которых содержатся логин и пароль от якобы криптокошелька с большим балансом (он также указан в сообщении). По ссылке, переданной россиянину злоумышленником, открывается поддельная платформа. Затем, чтобы вывести средства из криптокошелька, пользователю предлагают «повысить статус», а значит, пополнить счет своими деньгами. Так реальные средства поступают мошенникам, а гражданин остается без денег.

