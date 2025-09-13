Газета
Главная / Общество /

Любимова: учреждения культуры заработали 46 млрд рублей на «Пушкинской карте»

Ведомости

Российские культурные учреждения, например, библиотеки, научились зарабатывать с помощью программы «Пушкинская карта» и получили уже 46 млрд руб. внебюджетных средств, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

«За время ее работы с 2021 г. наши учреждения культуры благодаря этому решению, Владимир Владимирович, получили 46 млрд руб. внебюджетных средств», – сказала министр.

Любимова объяснила, что польза такого дохода в увеличении зарплат в некоторых учреждениях, самостоятельно сделанном ремонте или проведении мероприятий.

Кроме того, в разговоре с главой государства глава Минкультуры поделилась, что на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области уже построено 83 новых кинозала. По ее словам, они пользуются большим спросом: на данный момент их посетило уже более 1 млн человек, в том числе 760 000 молодых людей.

