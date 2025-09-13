Любимова: учреждения культуры заработали 46 млрд рублей на «Пушкинской карте»

Кроме того, в разговоре с главой государства глава Минкультуры поделилась, что на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области уже построено 83 новых кинозала. По ее словам, они пользуются большим спросом: на данный момент их посетило уже более 1 млн человек, в том числе 760 000 молодых людей.