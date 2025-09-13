Газета
Главная / Общество /

Магнитные бури начнутся на Земле в ночь на воскресенье и продлятся шесть суток

Ведомости

На Земле в ночь на воскресенье начнутся длительные магнитные бури. Они будут проходить в течение около шести суток, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

«В возмущенную область межпланетного пространства Земля войдет в ночь с субботы на воскресенье, после чего скорость ветра начнет быстро увеличиваться с текущих 400 км/с до около 500-600 км/с 14-15 сентября», – отметили ученые. На пике показатель может достигнуть 700 км/с 16 сентября.

В лаборатории подчеркнули, что за первые 10 дней сентября на Земле случилось три магнитных бури. Такая частота уже в 10 раз превышает темп августа. Тогда за 31 день на планете зарегистрировали только одну бурю.

11 сентября в ИКИ РАН сообщали, что на выходных возможны магнитные бури второго и третьего уровней. Причиной ожидаемого обострения, по словам исследователей, станет крупная экваториальная корональная дыра. При этом уровень солнечных вспышек в сравнении с августом в последние дни заметно снизился, заметили тогда эксперты.

